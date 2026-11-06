Трамп сообщил о близости России и США к договоренностям по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и США приближаются к договоренностям не только по урегулированию на Украине, но и по безопасности в Европе в целом, сообщает ТАСС .

Выступая перед журналистами в Белом доме, он сказал, что соглашение будет крупным и затронет больше, чем Украину.

«Говорю вам: будет соглашение. Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. Это будет очень крупная договоренность. Она будет затрагивать больше, чем Украину. И я мог бы даже сказать, что это может затронуть всю Европу», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что закончит войну с Ираном, как только захочет.

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