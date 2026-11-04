Трамп заявил, что закончит войну с Ираном, как только захочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен закончить войну с Ираном в тот момент, когда сам этого захочет, однако подчеркнул, что это должно быть «сделано правильно». Об этом он сказал журналистам во время демонстрации строительства нового банкетного зала Белого дома, сообщает ТАСС .

«Когда бы я ни захотел. Однако это должно быть сделано правильно», — отметил американский лидер.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

Ранее Трамп заявил, что не собирается наносить удар по Ирану сразу после выборов в Конгресс.

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