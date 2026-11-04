Трамп заявил, что закончит войну с Ираном, как только захочет
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен закончить войну с Ираном в тот момент, когда сам этого захочет, однако подчеркнул, что это должно быть «сделано правильно». Об этом он сказал журналистам во время демонстрации строительства нового банкетного зала Белого дома, сообщает ТАСС.
«Когда бы я ни захотел. Однако это должно быть сделано правильно», — отметил американский лидер.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.
Ранее Трамп заявил, что не собирается наносить удар по Ирану сразу после выборов в Конгресс.
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