Семья Скицана назвала причину смерти актера

Актер театра и кино Иван Скицан, известный по фильму «Утомленные солнцем — 2», скончался после продолжительной болезни, сообщает ТАСС .

По словам семьи актера, у него были проблемы с сердцем и онкологическое заболевание. Он перенес две операции.

«У Ивана было слабое сердце, сначала решили подлечить его: сделали две операции на сердце, но еще были и другие заболевания», — отметил собеседник агентства.

В больницу артист попал из-за рака почки, где и умер.

Ранее в окружении актера сообщили, что он умер в возрасте 39 лет.

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