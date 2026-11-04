Семья Скицана назвала причину смерти актера
Актер театра и кино Иван Скицан, известный по фильму «Утомленные солнцем — 2», скончался после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.
По словам семьи актера, у него были проблемы с сердцем и онкологическое заболевание. Он перенес две операции.
«У Ивана было слабое сердце, сначала решили подлечить его: сделали две операции на сердце, но еще были и другие заболевания», — отметил собеседник агентства.
В больницу артист попал из-за рака почки, где и умер.
Ранее в окружении актера сообщили, что он умер в возрасте 39 лет.
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