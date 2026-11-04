Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области
Брянская область подверглась атаке ВСУ. Из-за ударов беспилотников ранены четыре человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
В поселке Климово дрон-камикадзе повредил магазин. Осколочные ранения получили двое мужчин.
Также возле села Могилевцы Климовского района беспилотник атаковал автомобиль. Ранены еще двое мирных жителей.
«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил Ковальчук в мессенджере МАКС.
Ранее три человека погибли из-за удара дрона по микроавтобусу в Белгородской области.
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