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Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области

Спецоперация

Брянская область подверглась атаке ВСУ. Из-за ударов беспилотников ранены четыре человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

В поселке Климово дрон-камикадзе повредил магазин. Осколочные ранения получили двое мужчин.

Также возле села Могилевцы Климовского района беспилотник атаковал автомобиль. Ранены еще двое мирных жителей.

«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил Ковальчук в мессенджере МАКС.

Ранее три человека погибли из-за удара дрона по микроавтобусу в Белгородской области.

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