Три человека погибли из-за удара дрона по микроавтобусу в Белгородской области Спецоперация 04 ноября 2026 22:15

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по микроавтобусу. Погибли двое взрослых и восьмилетний ребенок, сообщил губернатор Александр Шуваев.