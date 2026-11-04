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Три человека погибли из-за удара дрона по микроавтобусу в Белгородской области

Спецоперация

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по микроавтобусу. Погибли двое взрослых и восьмилетний ребенок, сообщил губернатор Александр Шуваев.

Атака произошла в районе села Солдатское Ракитянского округа. Транспорт оказался сильно поврежден.

«От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина, женщина и маленький мальчик погибли на месте до приезда скорой помощи», — отметил Шуваев в мессенджере МАКС.

Ранее пять мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ.

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