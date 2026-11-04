5 мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ

В селе Ржевка FPV-дрон напал на пассажирский микроавтобус, в результате пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями груди и ягодичной области. Микроавтобус сгорел, также был поврежден частный дом. В селе Нижнее Березово-Второе из-за детонации БПЛА пострадала женщина. Медики скорой помощи помогли ей на месте. У нее акубаротравма, пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

В селе Архангельское дрон атаковал машину, пострадал мирный житель. Его доставили в больницу с осколочными ранениями бедра, голеней и стопы.

Также в селе Новостроевка-Первая из-за атаки FPV-беспилотника пострадали две женщины. У одной диагностированы осколочные ранения кисти, бедра и голени, у второй — осколочные ранения черепа и глаза. Пострадавшие доставлены в больницу.

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