Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

Самцы бражников (Sphingidae), чтобы сбить с толку эхолокацию охотящихся на них летучих мышей, используют ультразвук, который возникает при трении половых органов о брюшко, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences .

Согласно результатам нового исследования, за последние 30 млн лет способность «кричать» на хищников с помощью гениталий развивалась у этих насекомых как минимум 7 раз. Взаимоотношения между хищником и жертвой играют ключевую роль в эволюции. Постоянная угроза быть съеденным создает мощное давление, побуждая жертву искать способы выживания.

Самцы бражников в ходе эволюции научились издавать ультразвуковые сигналы. Эти звуки сбивают с толку летучих мышей, которые используют эхолокацию для охоты. Для создания ультразвука бражники задействуют свои гениталии. Такая стратегия выживания оказалась настолько эффективной, что на протяжении эволюции она неоднократно возникала у разных видов бражников.

Речь идет о процессе, называемом стридуляцией — издавании звуков путем трения двух частей тела друг о друга. Подобным образом стрекочут сверчки, потирая крылья, или шипят некоторые пауки, потирая друг о друга свои конечности.

У самцов бражников роль звуковых инструментов выполняют специализированные чешуйки, расположенные на паре половых придатков — так называемые вальвы. Их основная функция — захват конца брюшка самки при копуляции. Когда бражники трут вальвы о видоизмененные участки на брюшке, происходит испускание серий ультразвуковых импульсов.

Бражники — семейство бабочек, ведущих сумеречный и ночной образ жизни. Большинство насекомых питаются цветочным нектаром. Они зависают над цветком и всасывают нектар длинным хоботком.

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