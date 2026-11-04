Бизнесмен насмерть сбил 13-летнего мальчика в Башкирии

Трагедия произошла 24 октября в населенном пункте Прибельский. Отец мальчика рассказал, что после наезда водитель оттащил ребенка и сдвинул прицеп. Затем он начал движение и резко затормозил, чтобы создать ложный тормозной след и скрыть превышение скорости.

По словам отца мальчика, водитель — местный фермер-предприниматель. В тот же день мужчину задержали и доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили. Машину отправили на штрафстоянку, но через два дня бизнесмена видели в ней — вероятно, транспорт вернули под расписку.

К настоящему моменту экспертиза по автомобилю не проводилась.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.