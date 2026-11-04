Серфборд выбил передние зубы российскому туристу на Шри‑Ланке

В конце октября москвич Василий ловил волны: в один момент доска ударила его в челюсть, выбила два зуба и рассекла губу. Он обратился за помощью к местным врачам. Губу зашили, а выбитые зубы у него уже были на штифтах, из‑за чего лечение осложнилось.

По словам Василия, он обращался в несколько специализированных клиник, но везде получил отказ из-за сложности восстановления. Местные порекомендовали ему квалифицированного специалиста, но на приеме тот заявил, что шансы на потерю зубов — 50 на 50.

Россиянин утверждает, что решить проблему на Шри‑Ланке можно минимум за 100 тыс. рублей. Такими средствами он не располагает. Из рисков — неудачная операция и долгая реабилитация. Молодой человек планирует ехать во Вьетнам, где ему могут быстрее и подешевле помочь. Сейчас он заказал временные коронки.

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