Любовница банкира отсудила половину активов бизнес-империи после расставания

Женщине в итоге удалось поделить все, что числилось за предпринимателем, — от квартир и загородного дома до автомобилей, пылесоса и сушильной машинки. Все имущество приобрели на доход с крупной сети ювелирных магазинов.

В материалах дела указано, что бизнесмен заправлял делами сети, распоряжался средствами и оформил 20 объектов недвижимости. Женщина утверждала, выступала «серым кардиналом» бизнеса, так как ювелирная сеть с самого начала была ее детищем.

Банкир зацепился за предложенную экс-любовницей версию и прикинулся обычным сотрудником ради аргумента о том, что имущество он приобретал на собственные средства, а не за счет бизнес-империи. Но такой подход «не прокатил».

Хотя любовники не были женаты и договоров не подписывали, все же суд решил, что по закону бывшие были партнерами. Отдельно в суде пришлось разбираться с двумя делами. Так, после расставания и будучи в браке с другой женщиной предприниматель купил квартиру на доход с бизнеса. На заседаниях мужчина пытался доказать, что жилье — совместная собственность с нынешней женой. Кроме того, он не поделился выручкой с любовницей после продажи автомобиля BMW X5, но суд все это учел и вынес свое решение.

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