Песков: Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече с первой леди США Меланией Трамп Россию должны представить уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости .

«Если логистика вся срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что не все, кто должен лететь в Соединенные Штаты, еще получили визы.

Накануне Белый дом сообщил, что первая леди США Мелания Трамп планирует пригласить представителей России и Украины на личную встречу.

Кроме того, 5 ноября в 19:00 по московскому времени супруга американского лидера выступит с речью в Белом доме и выскажется о прекращении огня в Алешках.

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