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Мелания Трамп пригласит в Белый дом представителей РФ и Украины

Политика
Кевин Даунс

Фото - © Кевин Даунс/РИА Новости

Первая леди США Мелания Трамп планирует пригласить представителей России и Украины на личную встречу. Событие станет выдающимся моментом в американской истории, сообщает пресс-служба Белого дома.

Мелания Трамп самостоятельно инициировала диалог представителей двух стран. Она приложила усилия для проведения гуманитарной миссии и прекращения огня в Алешках Херсонской области.

«Это достижение является беспрецедентной дипломатической инициативой первой леди США», — говорится в сообщении.

5 ноября в 11:00 (19:00 по московскому времени) Мелания Трамп выступит с речью в Белом доме. Первая леди выскажется о прекращении огня в Алешках.

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