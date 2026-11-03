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Шакалов со снятыми шкурами подвесили на деревьях на Ставрополье

Происшествия

В Ставропольском крае после Хэллоуина нашли убитых шакалов. С них сняли шкуры, а трупы подвесили на деревьях, сообщает SHOT.

Страшную находку сделали в лесополосе в районе села Надежда. Сразу после Хэллоуина местные жители обнаружили среди деревьев около 10 туш шакалов со снятыми шкурами.

Некоторые люди предположили, что животных могли убить в рамках какого-то обряда. Однако в администрации села заявили, что шакалов застрелили местные охотники.

При этом там не объяснили, зачем животных освежевали и подвесили на деревьях. Туши все еще не сняли. Убрать страшную картину обещают в ближайшие сутки.

Жители массово подписывают обращения в краевую прокуратуру. МВД Ставропольского края начало проверку.

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