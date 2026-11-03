В Солнечногорске рассмотрели обращения семей участников спецоперации

Семьи военнослужащих 2 ноября обратились в ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска с вопросами о наследстве, поиске пропавших без вести, льготах и юридической помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В приеме участвовали депутат Государственной думы Ирина Роднина, советник главы муниципалитета Виктория Куракова, заместители главы округа Ирина Тишина и Ольга Мошарова, руководитель ассоциации Дмитрий Воробьев, начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян и сотрудники прокуратуры.

Для решения части вопросов требуется взаимодействие с профильными ведомствами, судами и службой судебных приставов. Представители прокуратуры взяли обращения семей на контроль.

«К сожалению, не все обращения удается решить быстро, особенно когда речь идет о семьях, приехавших из Донецкой и Луганской территорий. Поэтому мы объединяем усилия и обращаемся в необходимые инстанции. Родственникам погибших и пропавших без вести бойцов также уделяем особое внимание и объясняем, на какую помощь и какие меры поддержки они могут рассчитывать», — подчеркнула Ирина Роднина.

Ассоциация оказывает участникам спецоперации и их семьям психологическую и юридическую помощь, содействует реабилитации, адаптации, получению льгот, трудоустройству и обучению. Адрес организации: ул. Красная, д. 22А, ТЦ «Солнечный», 1-й этаж. Желающие присоединиться к команде ассоциации могут позвонить по телефону +7 (996) 966-33-70.

Новости муниципалитета доступны в МАКС в каналах «Солнечногорск.Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.