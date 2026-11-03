В Дмитрове завершается строительство нового моста через канал имени Москвы

В 2026 году в Подмосковье планируют завершить капитальный ремонт 26 мостов. В прошлом году по наказам жителей отремонтировали 17 таких объектов. Ключевым проектом остается строительство нового Рогачевского моста через канал имени Москвы в Дмитровском городском округе. Объект выходит на финишную прямую: новым мостом ежедневно будут пользоваться порядка 80 тысяч человек, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Рогачевский мост — ключевое звено реконструкции транспортного узла на участке «Спиридово — А-104 — Дмитров — МБК». Длина сооружения составляет 210 метров. На первом этапе предусмотрены две полосы движения и пешеходная зона. Ежедневно на площадке работают более 200 человек и задействовано 49 единиц тяжелой техники.

Мост возводится по народной программе «Единой России» и является одним из ключевых наказов жителей округа.

«Рогачевский мост — одно из важнейших наших предвыборных обязательств. Уже в середине декабря планируем запустить движение для легкового транспорта. Полное открытие моста ожидаем во втором квартале 2027 года», — отметил Денис Кравченко.

На текущем этапе завершаются работы по гидроизоляции и монтажу швов пролетного строения, сообщил руководитель проекта «Мостоотряд-90» Константин Гавриленко.

«Асфальт уже уложен на подъездах с правого берега. На левом формируем насыпь и обустраиваем съезды. Параллельно ведем монтаж ливневой канализации. После асфальтирования мостового полотна установим барьерные ограждения, мачты освещения и шумозащитные экраны, затем предстоят пусконаладочные работы и испытания конструкции», — рассказал он.

По словам секретаря местного отделения «Единой России», главы Дмитровского округа Михаила Шувалова, работы на объекте идут без остановок.

«Пешеходная часть шириной три метра будет удобна для мам с колясками, велосипедистов и легкой техники. Но это только первый этап. В планах — строительство второго моста на месте старого, что позволит расширить движение до четырех полос», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Реализация проекта позволит жителям ежедневно экономить до получаса в пути, а после ввода путепровода через железную дорогу — до 40 минут в часы пик. Новый мост придет на смену сооружению 1940-х годов постройки и соединит улицы Ново-Рогачевскую и Профессиональную, обеспечив связь западной и восточной частей Дмитрова.

В 2025 году по народной программе «Единой России» в Московской области ввели в эксплуатацию около 30 новых дорог регионального и федерального значения протяженностью более 100 км. За пять лет по наказам жителей построено и реконструировано 55 автомобильных дорог областного и муниципального значения общей протяженностью около 8 тысяч км.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.