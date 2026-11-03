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Шуваев: трое детей и один взрослый ранены при ударе ВСУ по микроавтобусу

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

В селе Введенская Готня Ракитянского округа Белгородской области в результате удара по гражданскому микроавтобусу пострадали четыре человека, среди них трое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и 5-летней девочки — предварительно диагностированы акубаротравмы.

Всем оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования пострадавших направили в медучреждения Белгорода.

«Сделаем все возможное и необходимое для их скорейшего восстановления. Если потребуется, переведем пострадавших в федеральные клиники», — заявил губернатор.

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