«Верните мне мое лицо»: Барби из Екатеринбурга дважды перешила лицо

Уральская Барби, блогер Анна Данилова из Екатеринбурга, снова легла на операционный стол: на этот раз она сделала эндоскопическую подтяжку лица. Однако после того, как пришла в себя, не смогла смотреть на собственное отражение и попросила все переделать, сообщает E1.RU .

Еще до операции Анна призналась, что, по ее мнению, у нее дисморфофобия, так как она не может не делать операции раз в полгода. В этот раз ей планировали лобно-височный лифтинг, а от подтяжки средней части лица хирург отказался: УЗИ мягких тканей показало филлеры и нити, из-за которых операция грозила сильным фиброзом, отеками и ямами на лице.

После операции Анна поняла, что ей сильно перетянули глаза, — в зеркале она себя не узнала. Тогда хирург предложил вторую операцию, чтобы убрать швы и скорректировать подтяжку.

«Два раза мне перешивали лицо, была у меня гиперкоррекция, она мне не понравилась, и я сказала перешить», — рассказала блогер.

По ее словам, она очень любит свои «европейские большие глаза» и морально не была готова к эффекту азиатского лица. Гиперкоррекция на глазах — это пять швов на каждом виске, добавила она: болела голова, слезился глаз, разрез стал «реально как у лисы», и себя она не узнавала.

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