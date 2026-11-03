Анастасия Костенко: скандал вокруг Тарасова только улучшил наши отношения

Модель Анастасия Костенко ответила на опасения за ее отношения с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, вокруг которых разгорелся скандал с обвинениями в абьюзе. По словам девушки, их отношения на фоне хейта стали только крепче, пишет «Звездач» .

По ее словам, Дмитрий уже даже не пытается отбиваться от этого «клейма», а сама она всеми силами доказывает, что в их паре царит идиллия.

«Эта ситуация преобразила все вокруг. Друзья наши вообще угарают, подкалывают, все мы шутим. Все знают прекрасно, какой Дима, какие у нас отношения», — сказала Костенко.

Она добавила, что скандал, вероятно, даже улучшил их отношения: «Мы люди интересные, веселые, смешные, наши фразы можно разбирать. Очень много о нас пишут. Я только иногда могу цепляться».

Ранее сообщалось, что Тарасов оказался в центре скандала, после того, как не поддержал жену телевизионном шоу. Позднее этот инцидент прокомментировала бывшая жена футболиста Ольга Бузова.

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