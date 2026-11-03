Дочь Аркадия Райкина Екатерина умерла в 88 лет в больнице

В возрасте 88 лет умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина. Печальную новость 3 ноября сообщил ТАСС источник.

Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина скончалась в медучреждении.

«Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице», — сказал собеседник агентства.

Где и когда состоятся похороны, пока не сообщается. Также на момент публикации заметки точная причина смерти актрисы не называется.

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