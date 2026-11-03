Детям инков перед принесением в жертву давали алкоголь и листья коки

Международная команда исследователей под руководством биоархеолога Дагмара Сохи из Варшавского университета проанализировала волосы и ногти восьми детских мумий и выяснила, какие вещества давали детям инков перед принесением в жертву во время ритуала капакоча. Оказалось, что это был алкоголь и листья коки, сообщает Naked Science .

Капакоча была одной из важнейших сакральных церемоний империи инков и зачастую предусматривала человеческие жертвоприношения — ее обычно проводили на высокогорных вершинах, где, по представлениям инков, обитали духи священных гор Апу. В хронике испанского монаха Мартина де Муруа «Всеобщая история Перу» 1616 года обряд описывали как средство обеспечить благополучие правителя и защитить империю от голода, засух и эпидемий.

Ученые исследовали останки восьми детей, найденные с 1920-х по 1990-е годы на пяти высокогорных памятниках в Перу и Аргентине: семеро из них — девочки, на момент смерти им было от шести до 14 лет. В волосах и ногтях сохраняются соединения, попавшие в организм в последние месяцы жизни, поэтому такой анализ позволяет восстановить, что употреблял человек.

Кокаин обнаружили во всех восьми мумиях, а в шести образцах волос — бензоилэкгонин, основной продукт его переработки организмом. Это подтверждает, что вещество попало в организм при жизни, однако речь не идет о современном наркотике: кокаин — природный алкалоид листьев коки, которые жители Анд традиционно жевали.

У четырех детей выявили признаки употребления алкоголя, в том числе кокаэтилен — вещество, образующееся в печени при одновременном поступлении кокаина и алкоголя; авторы связали это с практикой употребления кукурузной чичи. В ногте одной из девочек нашли гармин — психоактивный алкалоид из растения Banisteriopsis caapi, используемого для аяуаски; вероятно, он помогал ребенку сохранять спокойствие. Следов мескалина, диметилтриптамина и буфотенина в образцах не обнаружили.

Подготовка детей оказалась неодинаковой: кокаин был общей особенностью, а алкоголь и другие вещества применяли избирательно. Ученые допустили, что различия связаны со спецификой обрядов, посвященных разным горным божествам. Почему для жертв применяли разные вещества и по каким принципам отбирали детей, пока остается неясным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.