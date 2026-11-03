Свекровь потребовала 7 млн за участок, подаренный на свадьбу сыну

Жительница Крыма Ольга рассказала, как свекровь-деспот потребовала обратно свадебный подарок с процентами. Отношения с матерью мужа Надеждой, по ее словам, не клеились с самого начала: та вечно лезла в семейные дела, и подарок к свадьбе не стал исключением, пишет Baza .

Пара за неделю до женитьбы присмотрела участок, и свекровь устроила очередные «эмоциональные качели»: сперва настаивала, чтобы в землю по-крупному вложились родители Ольги, а потом все-таки решила сама раскошелиться и дала сыну 500 тысяч рублей.

Ольга просила мужа не ввязывать в это свекровь, тем более ее родные готовы были потянуть траты, но вопрос встал ребром, дело дошло до ссоры — и деньги пришлось взять «в дар». Под давлением участок оформили на Надежду, хотя молодожены мечтали о семейной собственности.

Проблема дала о себе знать, когда супруги построили коттедж и захотели зарегистрировать его на себя, попросив по дарственной отдать землю. Надежда оказалась категорически против и поставила ультиматум: она выполнит условие, если ей отдадут 7 млн рублей — сумму в 14 раз больше вложенных.

В противном случае она грозит переписать участок на другого родственника, чтобы в случае чего Ольга не смогла на него претендовать.

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