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ПВО сбила пять БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

Московские аэропорты Домодедово и Внуково работают с ограничениями.

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