Годовалый ребенок отравился моющим средством в ресторане во Владимире

В ресторане во Владимире годовалый ребенок отравился моющим средством с ложки, сообщает Telegram-канал "112».

Отмечается, Инцидент произошел ресторане «Глобус» на Суздальском проспекте, где обедала семья. Забила тревогу мать малыша, которая заметила горький привкус и налет на ложке. Предположительно, со столового прибора могли плохо смыть моющее средство.

Ребенка увезли в больницу. Ему поставили диагноз «химический ожог рта и глотки».

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