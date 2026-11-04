Годовалый ребенок отравился моющим средством в ресторане во Владимире
В ресторане во Владимире годовалый ребенок отравился моющим средством с ложки, сообщает Telegram-канал"112».
Отмечается, Инцидент произошел ресторане «Глобус» на Суздальском проспекте, где обедала семья. Забила тревогу мать малыша, которая заметила горький привкус и налет на ложке. Предположительно, со столового прибора могли плохо смыть моющее средство.
Ребенка увезли в больницу. Ему поставили диагноз «химический ожог рта и глотки».
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