Уличные парковки в Москве будут бесплатными 4 ноября

Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства, сообщает РИА Новости .

Водители могут бесплатно припарковаться на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

При этом парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

Во всех округах Подмосковья 4 ноября пройдут масштабные праздничные программы, приуроченные ко Дню народного единства. «Единая Россия» подготовила для жителей мероприятия, которые напомнят о сплоченности народа и культурном многообразии России — от народных ремесел до современных патриотических акций.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.