Свидетелей по делу об исчезновении Усольцевых проверили на полиграфе
Свидетели, находившиеся в день исчезновения семьи Усольцевых в той же местности, прошли проверку на полиграфе, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, есть 2 возможных маршрута пропавшей семьи — в направлении горы Буратинка или горы Мальвинка.
«Люди, которые ходили до Буратинки и потом возвращались обратно в тот же день, Усольцевых не встретили. Свидетелям проведены полиграфы, осмотрены их телефоны. Могли ли они разминуться с Усольцевыми? Да, могли», — рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.
Супруги Усольцевы с дочерью пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски результатов не дали.
Ранее координатор «ПримПоиск» заявила, что поиски семьи Усольцевых могут показать результат осенью. По ее словам, опавшая листва и отсутствие густой травы создают необходимые условия для обзора с воздуха.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.