Свидетелей по делу об исчезновении Усольцевых проверили на полиграфе

Свидетели, находившиеся в день исчезновения семьи Усольцевых в той же местности, прошли проверку на полиграфе, сообщает РИА Новости .

По версии следствия, есть 2 возможных маршрута пропавшей семьи — в направлении горы Буратинка или горы Мальвинка.

«Люди, которые ходили до Буратинки и потом возвращались обратно в тот же день, Усольцевых не встретили. Свидетелям проведены полиграфы, осмотрены их телефоны. Могли ли они разминуться с Усольцевыми? Да, могли», — рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Супруги Усольцевы с дочерью пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски результатов не дали.

Ранее координатор «ПримПоиск» заявила, что поиски семьи Усольцевых могут показать результат осенью. По ее словам, опавшая листва и отсутствие густой травы создают необходимые условия для обзора с воздуха.

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