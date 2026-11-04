Марочко: неофициальные тюрьмы начали появляться на Украине еще в 2014 году

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что неофициальные тюрьмы начали появляться на Украине после госпереворота в 2014 году, за это время страна превратилась в гетто, сообщает ТАСС .

«По сути, Киев преследует собственных граждан. Государство превратилось в гетто», — отметил он.

По его словам, сейчас в неофициальных тюрьмах на Украине находится разный контингент, в том числе мирные жители.

«Среди граждан, содержащихся в неофициальных тюрьмах на Украине, не только насильно мобилизованные, но и гражданское население», — добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власть Зеленского держится на таких пыточных, как под Киевом.

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