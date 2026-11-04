В Крыму ввели ограничения электроснабжения из-за аварии
В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.
По его словам, ведутся восстановительные работы.
«На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии», — отметил он.
Подробности уточняются.
Ранее в Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2.
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