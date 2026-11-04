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В Крыму ввели ограничения электроснабжения из-за аварии

ЖКХ

В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова, сообщил советник главы региона Олег Крючков  в Telegram-канале.

По его словам, ведутся восстановительные работы.

«На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии», — отметил он.

Подробности уточняются.

Ранее в Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2.

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