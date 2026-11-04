Грабители вынесли до 50 кг золота с ювелирной фабрики во французском Безансоне

Вооруженные злоумышленники вынесли до 50 кг золота с ювелирной фабрики во французском Безансоне, сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что грабители ворвались в здание и стали угрожать сотрудникам. Во время нападения раздались несколько выстрелов. Один из работников фабрики пострадал.

Нападавшим удалось скрыться. Во время побега они забросали дорогу шипами, которые прокололи шины полицейских мотоциклов.

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