В Томской области медведь забрался в жилой дом и уснул на диване
Глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова рассказала, что медведь в поселке Неготка на севере Томской области забрался в жилой дом, сломал холодильник, наелся и уснул на диване, сообщает РИА Новости.
Случай произошел в поселке Неготка Каргасокского района в конце прошлой недели. В это время хозяйки не было в доме.
На следующий день родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек. В ужасе они услышали храп и увидели медведя, который спал на диване.
При встрече с медведем важно не бежать и не поворачиваться к нему спиной. Можно поднять руки или рюкзак над головой, чтобы казаться крупнее. Об обнаружении хищника нужно сообщить по номеру 112.
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