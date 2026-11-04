В Томской области медведь забрался в жилой дом и уснул на диване

Глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова рассказала, что медведь в поселке Неготка на севере Томской области забрался в жилой дом, сломал холодильник, наелся и уснул на диване, сообщает РИА Новости .

Случай произошел в поселке Неготка Каргасокского района в конце прошлой недели. В это время хозяйки не было в доме.

На следующий день родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек. В ужасе они услышали храп и увидели медведя, который спал на диване.

При встрече с медведем важно не бежать и не поворачиваться к нему спиной. Можно поднять руки или рюкзак над головой, чтобы казаться крупнее. Об обнаружении хищника нужно сообщить по номеру 112.

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