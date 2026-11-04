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Логистический центр Ozon в Адыгейске загорелся после атаки БПЛА

Происшествия

В логистическом центре Ozon в Адыгейске произошло возгорание после атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что всех работников эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы.

Ранее под удар украинских беспилотников попал один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге.

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