Ночью ВСУ атаковали логоцентр Ozon в Петербурге

Ночью 18 октября под удар украинских беспилотников попал один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. Компания оперативно вывела всех сотрудников, никто не пострадал. На месте вспыхнул пожар, сейчас там трудятся экстренные службы, об этом сообщается в официальном Telegram-канале.