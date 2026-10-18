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Ночью ВСУ атаковали логоцентр Ozon в Петербурге

Спецоперация
Илья Питалев

Фото - © Илья Питалев/РИА Новости

Ночью 18 октября под удар украинских беспилотников попал один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. Компания оперативно вывела всех сотрудников, никто не пострадал. На месте вспыхнул пожар, сейчас там трудятся экстренные службы, об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

Товары, хранившиеся в этом комплексе, временно убраны с витрины. Заказы, которые невозможно доставить с других объектов, будут отменены. Прием поставок от продавцов на данной площадке приостановлен — сейчас она выполняет иные задачи.

Логистические потоки с пострадавшего центра перераспределяются между остальными складами сети.

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