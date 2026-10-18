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На ЦОД VK в Ленобласти совершена атака БПЛА

На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме.

Ранее сообщалось об отражении крупной атаки беспилотников на Ленобласть. Губернатор Ленинградской области сообщал, что над регионом уже сбито 95 БПЛА.

Обломки БПЛА упали на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске.

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