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В Дагестане в результате ДТП погибли два человека

Происшествия

В Левашинском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла на 88 километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб. По предварительной информации, 39-летний местный житель, управляя «ВАЗ-2114», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 37-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2114» и его 35-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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