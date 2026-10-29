сегодня в 11:14

Странное ограбление: воры в Москве оставили после себя сломанный унитаз

Воры похитили из квартиры москвича драгоценности и серебряный слиток, а заодно разгромили ему туалет, сообщает РЕН ТВ .

47-летний Дмитрий Л. пришел домой ночью и обнаружил, что его квартиру ограбили. В апартаментах царил разгром, а сейф был вскрыт.

Злоумышленники похитили ювелирные изделия и серебряный слиток весом 500 граммов. Вместе с этим они сломали унитаз и зачем-то перенесли системный блок от компьютера в ванную комнату.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

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