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Странное ограбление: воры в Москве оставили после себя сломанный унитаз

Происшествия

Воры похитили из квартиры москвича драгоценности и серебряный слиток, а заодно разгромили ему туалет, сообщает РЕН ТВ.

47-летний Дмитрий Л. пришел домой ночью и обнаружил, что его квартиру ограбили. В апартаментах царил разгром, а сейф был вскрыт.

Злоумышленники похитили ювелирные изделия и серебряный слиток весом 500 граммов. Вместе с этим они сломали унитаз и зачем-то перенесли системный блок от компьютера в ванную комнату.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

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