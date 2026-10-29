Мария Катасева из Подмосковья выступит на чемпионате мира в Баку

Представительница Московской области Мария Катасева вошла в женскую сборную МЧС России для участия в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования пройдут со 2 по 8 ноября 2026 года в Баку, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Мужская и женская сборные МЧС России выступят на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в Азербайджане в статусе действующих чемпионов мира. В команды вошли сотрудники и работники ведомства со всей страны. Торжественное открытие соревнований запланировано на 4 ноября 2026 года.

В составе женской сборной выступит Мария Катасева из Московской области — мастер спорта, неоднократный победитель и призер чемпионатов различного уровня. В прошлом году она стала чемпионкой мира в пожарной эстафете в составе российской команды.

Сейчас российская команда проходит тренировочные сборы в Грозном. По поручению главы МЧС со спортсменами и тренерами встретились заместитель министра Вячеслав Бутко и советник министра Даниил Мартынов.

«Главная задача на чемпионате мира — показать максимум того, к чему вы шли долгими часами упорных тренировок, проявить хладнокровие и сработать как единое целое», — отметил Вячеслав Бутко.

Участники чемпионатов будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4×100 метров, боевом развертывании и двоеборье.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.