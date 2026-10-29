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Проверки выявили избыток нефтепродуктов и железа в стоках Нижнего Новгорода

Специалисты АО «Объединенный коммунальный оператор» с начала года проверили 933 нижегородских предприятия. В стоках некоторых из них содержание нефтепродуктов и железа превысило нормативы, сообщает pravda-nn.ru .

Особое внимание специалисты уделили крупным абонентам. В Нижнем Новгороде их 239: каждый ежедневно сбрасывает в систему водоотведения свыше 30 кубических метров сточной жидкости.

Самые значительные отклонения от нормативов специалисты выявили в августе и сентябре. За девять месяцев абонентам начислили 436 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду.

Несанкционированные сливы нарушают биологическую очистку стоков на станции аэрации, где сейчас идет масштабная реконструкция. Сверхнормативные сбросы вызывают избыточное образование газов и могут вывести очистные сооружения из строя.

Система биологической очистки станции не рассчитана на тяжелые металлы и их соединения. Поэтому требования к очистке стоков на предприятиях ужесточаются.

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