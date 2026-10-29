В Петербурге подростков вербовали на поджоги через боты для свиданий

Следственный комитет сообщил о задержании в Санкт-Петербурге молодых людей за поджоги по заданиям украинских спецслужб. По версии ведомства, их вербовали через чат-бот знакомств, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

С августа по октябрь правоохранители задержали юношей и девушек в Петербурге, Ленинградской области, Москве и других регионах. По данным следствия, вербовщики использовали обман, шантаж и угрозы. Всем задержанным предъявили обвинение в террористическом акте.

В Санкт-Петербурге следователи расследуют дела двух несовершеннолетних девушек. По версии ведомства, в сентябре одна подожгла АЗС на улице Парашютной, другая — служебные машины у отдела полиции на Марата. Вторую задержали по пути к другому участку. Обе находятся под домашним арестом.

Подросток из Ленобласти после общения с девушкой в боте получал угрозы в адрес себя и родных. По данным следствия, он купил горючие материалы и поджег заправки в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти, снимая происходящее на видео. Суд отправил его под домашний арест.

Еще один обвиняемый — 18-летний житель Владивостока. По версии следствия, по указанию из соцсетей он вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил растворителем и поджег. Он находится в СИЗО.

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