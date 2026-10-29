Специалисты технадзора Подмосковья обследовали 198 объектов

Специалисты отдела техобследования управления технического надзора капитального ремонта Московской области за десять месяцев 2026 года проверили 198 объектов в 43 округах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Больше всего обследований провели в Балашихе — 28 и Пушкино — 26. В Котельниках проверили 12 объектов, в Люберцах — 11, в Красногорске и Лобне — по 10.

Основную часть обследованных зданий составили многоквартирные дома. Специалисты также проверяли школы, детские сады, объекты здравоохранения и спорта, уделяя особое внимание безопасности детей и других граждан.

Для оценки состояния строительных конструкций применяли визуальные методы и диагностическое оборудование. С помощью 3D-сканеров создавали точные цифровые модели, приборами неразрушающего контроля проверяли прочность материалов. Аттестованная мобильная лаборатория позволяла выявлять скрытые дефекты и слабые места конструкций. Комплексный подход помогает обнаруживать проблемы, которые могут привести к серьезным последствиям.

По итогам каждого обследования специалисты составляют развернутое техническое заключение. В нем указывают выявленные дефекты и степень их влияния на состояние здания. Эти данные позволяют своевременно корректировать проектные решения и обеспечивать качество работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.