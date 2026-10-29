Врач Химкинской больницы объяснила, как защитить кожу от сухости осенью

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала, как скорректировать уход за кожей в холодный сезон, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Холод, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях ослабляют защитный барьер кожи. Она быстрее теряет влагу, становится чувствительнее, может шелушиться, краснеть, появляется чувство стянутости.

«Осенью коже требуется не столько больше косметических средств, сколько более бережный уход. Горячая вода, агрессивное очищение и недостаточное увлажнение дополнительно нарушают защитный барьер», — пояснила Ольга Чиркова.

Врач рекомендовала использовать мягкие средства для умывания, не принимать горячий душ дольше 5–10 минут и регулярно наносить увлажняющий крем. В холодный сезон лучше выбирать более плотные кремы и бальзамы с глицерином, гиалуроновой кислотой и керамидами: они удерживают влагу и поддерживают защитный барьер. После умывания и душа их следует наносить на слегка влажную кожу.

Для защиты рук стоит носить перчатки и пользоваться питательным кремом, для губ — регулярно применять защитный бальзам. Влажность воздуха дома желательно поддерживать на уровне 40–60%.

Солнцезащитный крем нужен и осенью: ультрафиолет воздействует на кожу даже в пасмурную погоду. Для повседневного ухода подойдет SPF 30+, для длительного пребывания на ярком солнце — SPF 50+.

Если сухость сопровождается сильным зудом, выраженными высыпаниями, трещинами или не проходит при регулярном уходе, нужно обратиться к дерматологу. Эти симптомы могут указывать на серьезные заболевания, требующие лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.