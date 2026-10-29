Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал, что закон разрешает сжигать опавшую листву на своем участке при соблюдении требований пожарной безопасности и отсутствии запретов, сообщает RT .

Для сжигания листвы можно использовать металлическую бочку на расстоянии не менее 7,5 м от построек. Другой вариант — специально подготовленная яма глубиной не менее 30 см, расположенная не ближе 15 м от зданий.

«Территорию вокруг необходимо очистить от сухой травы и других горючих материалов. Нельзя разводить огонь при сильном ветре, на торфяных почвах и в условиях действующих противопожарных ограничений. Рядом обязательно должны находиться средства пожаротушения, а сам огонь нельзя оставлять без присмотра», — заключил Султанов.

Юрист предупредил, что за нарушение правил предусмотрено предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. При особом противопожарном режиме штраф составляет 10—20 тыс. рублей. Если пожар повредил чужое имущество, штраф может достигать 50 тыс. рублей. При тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.

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