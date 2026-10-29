Зубы, нос и не только: Филипп Киркоров кардинально изменил внешность

Певец Филипп Киркоров установил виниры стоимостью более 6 млн рублей и сделал операцию на носу из-за проблем с дыханием. Певец также рассказал, как поддерживает форму после пластики, сообщает kp.ru .

К новому концертному сезону артист установил виниры на 28 зубов, на двух клыках — с бриллиантовой огранкой. По словам его стоматолога, изменение высоты зубов и формы улыбки визуально омолодило лицо. На голос и речь процедура, как отмечает певец, не повлияла.

При росте 195 см Киркоров весит 96–98 кг. К 55-летию он решился на серию пластических операций: хирург провел липосакцию и смоделировал пресс. С прошлого года артист регулярно занимается спортом, бегает и ограничивает вредную пищу. После летнего отпуска он набрал пять килограммов, но к осени сбросил их.

На презентации клипа Киркоров рассказал о здоровье.

«У меня диабет второго типа. Я на уколах. Несколько лет назад взял себя в руки, привел в форму, так как поднялся сахар. Сейчас я в надежных руках, сейчас у меня сахар в норме», — сказал российский поп-король.

Последнюю татуировку — голубя на шее — певец сделал в 2025 году и пообещал больше не добавлять рисунков. Стилист Анвар Очилов пояснил, что волосы у артиста свои: объем для сцены создают начесом, а седину окрашивают в жемчужный блонд.

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