Школьники Подмосковья взяли серебро Международной олимпиады по ИИ

Команда школьников из Подмосковья заняла второе место в очном финале Международной олимпиады по искусственному интеллекту FAIO (Fizmat AI Olympiad). Соревнование прошло с 26 по 29 октября в Алматы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Серебряными призерами стали одиннадцатиклассники Андрей Ганин из гимназии № 2 Раменского городского округа и Александр Захаров из Ликино-Дулевской гимназии.

Участники выполнили задания, которые разработали практикующие инженеры по машинному обучению и исследователи в области искусственного интеллекта из Казахстана и других стран. Среди авторов — тренеры национальных сборных к международным олимпиадам по ИИ и призеры мировых соревнований по машинному обучению.

Олимпиада прошла в третий раз и в 2026 году стала рекордной по масштабу. В отборочном туре участвовали почти 1500 школьников из 28 стран. В финал вышли сильнейшие участники со всего мира.

Организатором выступила Республиканская физико-математическая школа (Fizmat, Алматы).

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.