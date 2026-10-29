Скончался бывший генеральный конструктор «НПК „СПП“» Виктор Шаргородский

Ушел из жизни один из основателей отечественной школы квантовой оптики и бывший генеральный конструктор «НПК „СПП“» Виктор Шаргородский. Ему было 87 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос» .

Шаргородский был генеральным конструктором «НПК „СПП“» в 1998–2020 годах. Коллектив «Роскосмоса» в своем сообщении назвал его выдающимся ученым и наставником, который поделился опытом с несколькими поколениями специалистов.

Под руководством Виктора Данииловича были разработаны и созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, проведены эксперименты по лазерной локации Луны. Также при его участии созданы комплексы «Майданак» и «Алтай», системы лазерной локации и тысячи уголковых отражателей, размещенных на орбите.

Виктор Даниилович был награжден Орденом Почета, удостоен звания заслуженного деятеля науки РФ. Также у него много других наград.

В «Роскосмосе» выразили соболезнования семье ученого.

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