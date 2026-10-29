Неожиданный гость: ультраскоростной варан навестил русскую семью в Таиланде

Варан навел суету в доме у русской семьи в Таиланде. Туристы визит такого гостя не оценили, сообщает «Поток» .

Варан пробрался в дом, расположенный в районе Раваи. Ящерица сама лапами открыла двери веранды, после чего ворвалась внутрь и устроила переполох.

Россияне были в шоке от такого гостя. Варан не просто зашел к ним, а устроил забег по дому, шустро перебирая лапами. Он бегал из угла в угол, параллельно уронив несколько вещей жильцов.

Туристы визит ящерицы не оценили. Они выгнали непрошенного гостя.

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