Неожиданный гость: ультраскоростной варан навестил русскую семью в Таиланде
Варан навел суету в доме у русской семьи в Таиланде. Туристы визит такого гостя не оценили, сообщает «Поток».
Варан пробрался в дом, расположенный в районе Раваи. Ящерица сама лапами открыла двери веранды, после чего ворвалась внутрь и устроила переполох.
Россияне были в шоке от такого гостя. Варан не просто зашел к ним, а устроил забег по дому, шустро перебирая лапами. Он бегал из угла в угол, параллельно уронив несколько вещей жильцов.
Туристы визит ящерицы не оценили. Они выгнали непрошенного гостя.
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