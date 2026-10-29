Галину Новикову из Химок отметили на форуме волонтеров Подмосковья

В Доме Правительства региона прошел форум волонтеров Подмосковья, который объединил около 200 человек: добровольцев, представителей НКО, координаторов движения и ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевым событием форума стала церемония награждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за их труд и лично вручил награды. Среди награжденных — руководитель волонтерского отряда «Фирсановская школа» гимназии № 23 из Химок Галина Дмитриевна Новикова. Ее работа — пример того, как неравнодушие и системный подход помогают приносить реальную пользу.

«Такие достижения — результат большого труда, таланта и преданности своему делу. В Химках тысячи неравнодушных людей являются частью этого огромного движения», — прокомментировала глава Химок Инна Федотова.

Слова признательности прозвучали от почетных гостей форума — руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова и Героя России, депутата Госдумы Людмилы Болилой. Они отметили, что волонтеры ежедневно выполняют огромный объем незаметной, но жизненно важной работы: от плетения сетей и пошива одежды до обучения тактической медицине и моральной поддержки семей.

На площадке форума работала выставка изделий, созданных волонтерами: маскировочных сетей, антидроновых пончо, печей‑буржуек, тактических браслетов и других полезных вещей.

Практическая часть форума прошла на двух площадках. Волонтеры, помогающие участникам СВО, обменивались лучшими практиками и обсуждали совместные проекты. Параллельно для муниципальных координаторов и лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» состоялась стратегическая сессия по развитию добровольчества в регионе.

Форум еще раз показал, что волонтерство в Подмосковье — это не отдельные добрые поступки, а слаженная, масштабная работа, которая решает важные социальные задачи и помогает тем, кто особенно в этом нуждается.