Житель Гуанчжоу предложил ссориться за клиентов за деньги

В китайском Гуанчжоу мужчина вышел на улицу с табличкой «Поругаюсь за вас». Он предлагает за деньги участвовать в чужих конфликтах, помогать с расставанием или восстановлением отношений, сообщает «Царьград» .

По данным издания Sohu, мужчина указал расценки прямо на табличке. Онлайн-услуга стоит 50 юаней (около 600 рублей), а личная встреча без ограничения времени — 188 юаней (около 2300 рублей).

Пользователи Сети отреагировали на такую инициативу неоднозначно. Одни сочли предложение удобным способом решить конфликт чужими руками, но другие усомнились в способностях мужчины: по их мнению, он выглядит слишком добродушным для ссор.

Подобные услуги в Китае не всегда безобидны. В 2025 году полиция ряда провинций пресекала деятельность людей, предлагавших платную ругань в интернете. Оскорбления при оказании таких услуг могут квалифицироваться как сетевой буллинг или клевета.

По описанию Sohu, герой публикации скорее выступает переговорщиком-посредником. При этом переход от слов к рукоприкладству в Китае может повлечь административное или уголовное наказание.

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