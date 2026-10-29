Россиянам объяснили, почему зумеры перестали заниматься сексом

Молодые люди реже стремятся к интимной близости не только из-за жизни онлайн. Эксперты связывают это с поздней финансовой самостоятельностью, страхами и изменением социальных норм, сообщает «Челны Live» .

Социолог и экономист Вадим Радаев отметил, что снижение сексуальной активности молодежи фиксируют в России, Японии, Франции, Германии, Великобритании и США. Зумеры дольше живут с родителями и позже вступают в брак. При этом многие допускают добрачные связи и секс без любви: речь, по мнению ученого, не о пуританстве, а о принятии отсутствия близости.

По мнению семейного психолога Андрея Зберовского, молодые люди перестают заниматься сексом в том числе из-за родительской гиперопеки и страха отношений. По его оценке, соцсети, видеоигры и порно замещают близость, а завышенные ожидания от партнеров приводят к разочарованию. В отличие от Радаева, он не считает отсутствие секса в паре нормой и видит в этом риск ослабления эмоциональной связи.

Зберовский предположил, что поколение альфа продолжит эту тенденцию. В связи с этим он посоветовал родителям создавать безопасную среду для живого общения детей, в том числе на встречах с другими семьями.

«Все это чревато депрессивными состояниями и проблемами со здоровьем. Поэтому очень важно, чтобы дети не теряли эти навыки и формировали их в безопасном пространстве», — заключил Зберовский, говоря о трудностях общения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.