Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

сегодня в 20:56

«Фура в мясо»: в Домодедове два грузовика попали в жесткое ДТП

В городском округе Домодедово на повороте к деревне Зиновкино 29 октября произошло жесткое ДТП с участием двух грузовиков. На опубликованных кадрах видно, что от удара от кабины одного из автомобилей практически ничего не осталось. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Предварительно известно, что авария случилась на трассе А-107. Судя по опубликованным кадрам, грузовики двигались во встречном направлении.

От удара кабина одного из грузовиков превратилась в груду сплюснутого железа. О состоянии водителей на момент публикации заметки ничего не сообщается.

Известно, что на месте аварии работала бригада скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.

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