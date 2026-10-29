«Социальное насилие»: россиянка пожаловалась на мужа с гнилыми зубами

Россиянка рассказала в соцсетях, что ее муж в 31 год ни разу не был у стоматолога. Единственный визит случился, когда она заставила его пойти — терпеть было уже невыносимо. При этом мужчина уверен: зубы у него генетически хорошие, не разрушаются, значит, все в порядке, однако она стала чувствовать от него «трупный запах», но мужчина не делает ничего, чтобы вылечиться.

По ее словам, супруг злоупотребляет сладким, может забыть почистить зубы, и ему не принципиально, какой щеткой и какой пастой пользоваться — может просто водой. Однажды женщина заметила резкий запах рядом с ним.

«Когда мы с ним познакомились, он особо не давал поводов это замечать, об этом говорить, потому что в начале как все мужики. Очень за собой следят, полощут, чистят зубы. Жуют жвачку, ну, а тут, видимо, все, подрасслабился», — рассказала девушка.

Запах, по ее словам, больше похож на трупный. Супруга мужчины говорила об этом ему несколько раз, а потом начала давить морально — и добилась записи к бесплатному стоматологу. Там мужчине поставили пломбу, но он до сих пор ходит с временной. На подушках остаются большие желто-коричневые следы, и от них дурно пахнет — стирать приходится буквально через день. Решив посмотреть, что же у него во рту, она, по собственному признанию, брезгливый человек, увидела полностью черные зубы сверху и снизу — почти все, кроме передних.

«Ну понятно, откуда запах. Я чувствую его, когда сзади в машине, когда рядом. И я понимаю, что это чувствуют и другие люди. Это невозможно не почувствовать. Я ни в коем случае не хочу его унизить. Я ему это говорила на протяжении 3-4 лет. Суть в том, что насколько человеку все равно, что страдают люди», — заключает россиянка.

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