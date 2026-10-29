Названы 10 претендентов на «Молодежную столицу России-2027»

сегодня в 21:56

Претендентами на «Молодежную столицу России-2027» стали в том числе Архангельск, Великий Новгород, Иваново, Краснодар, Мурманск, Нальчик, Сыктывкар, Уфа, Якутск, Ярославль, об этом сообщает «Росмолодежь» .

Чтобы поддержать свой город, россияне сделали более 5 000 публикаций. Это принесло номинантам дополнительные баллы.

Следующим этапом конкурса станет «Заявочная книга». В ней команды городов расскажут о возможностях для молодежи в своем населенном пункте, инфраструктуре и представят планы развития на год.

Эксперты отберут 5 претендентов для «Тура по молодежным столицам» и народного голосования. Их узнаем 10 ноября.

Сюжетами из вышеперечисленных городов будут появляться в официальном Telegram-канале «Росмолодежи».

Народное голосование пройдет на Госуслугах с 1 по 18 декабря. Результаты будут объявлены 19 декабря на премии «Время молодых».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.